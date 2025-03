Brindisireport.it - Brindisi Comune denuclearizzato? La maggioranza dice no, Quarta e Mevoli si defilano

Leggi su Brindisireport.it

– No alla dichiarazione dicome “”. Non passa (19 voti a sfavore e 13 a favore) l’ordine del giorno dell’opposizione, che stamattina (martedì 25 marzo), in consiglio comunale, è stato presentato dal capogruppo del Movimento 5 stelle, Roberto Fusco. Ma nella.