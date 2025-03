Ilrestodelcarlino.it - Brinda pure Offida:: "Due giorni immersi tra cultura e territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le Giornate Fai di Primavera dello scorso week end hanno riscosso grande successo anche ad. Un risultato che premia la città, ma anche l’impegno di tutti gli organizzatori di questo importante appuntamento. "Due– dichiara l’assessore Isabella Bosano – nella bellezza e nelladel nostro, illustrato dai Ciceroni Fai del Liceo artistico Licini di Ascoli Piceno. I ringraziamenti vanno ad Erika Filipponi Capo Delegazione Fai di Ascoli Piceno, a tutti i volontari Fai e ai bravissimi ed entusiasti Ciceroni. Un grazie particolare alla madre Catharina Müller, Abbadessa delle Benedettine di San Marco e a tutte le consorelle che hanno aperto in esclusiva per l’occasione alcuni luoghi del monastero e a don Armeno, per aver concesso l’apertura straordinaria della teca che custodisce la Croce Santa nella chiesa del Miracolo Eucaristico e a don Peppe per il supporto.