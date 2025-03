Oasport.it - Brignone vuole chiudere con anche la coppa di gigante. Sarà duello con Robinson

Leggi su Oasport.it

Federicaè alla sua ultima fatica in una stagione memorabile. Dopo la due giorni dedicata alla velocità, con tutte le problematiche avute per il maltempo, le finali didel Mondo a Sun Valley ripartono oggi con ilfemminile e con il meravigliosotra l’azzurra ed Aliceper la conquista della sfera di cristallo.La neozelandese si presenta all’ultimodell’anno in testa alla classifica di specialità con venti punti di vantaggio su, nonostante le cinque vittorie dell’azzurra contro la sola della stessa. La valdostana paga i tre zeri nelle altre tre gare disputate, ma proprio questa differenza nel numero dei successi permetterebbe adi vincere la sfera di cristallo in caso di arrivo a pari punti.Dunque con un successo la valdostana conquisterebbe sicuramente ladi, calando un meraviglioso tris dopo la conquista della generale e di quella di discesa.