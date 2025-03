Unlimitednews.it - Brignone non si ferma più, sua anche la coppa di gigante

SUN VALLEY (USA) (ITALPRESS) – Dopo il trionfo, per la seconda volta in carriera, nella classifica generale, Federicavinceladel Mondo dinelle finali di Sun Valley (Usa).La campionessa valdostana, a cui sarebbe bastato un 13esimo posto dopo l’uscita della neozelandese Robinson nella prima m, termina seconda, con un distacco di 14 centesimo, alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami.Podio numero 85 in carriera e quintadi specialità per per la Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, iridata in carica tra le porte larghe; podio numero 100 per Gut indel Mondo. Terza la svedese Sara Hector a 0?80. Distacchi abissali per le altre, con la norvegese Thea Louise Stjernesund quarta a 2?30 davanti all’albanese Lara Colturi, quinta a 2?54. A puntil’altra italiana Giorgia Collomb, 14esima a 5?48.