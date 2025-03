Briatore contro la Range Rover Auto cara e non funziona Ma se ne è comprate una dietro l’altra… – Il video

Leggi su Open.online

«Volevo dirvi che è successo, sono incazzato, come acquirente della». Inizia così, con unsui social, la lamentela di Flavio, acquirente abituale di. Cliente però deluso. «Avevo unaSport nel 2024 – dichiara l’imprenditore – l’ho cambiata con unaSport, nuova, con 14mila chilometri. Nella prima ho speso, fatture alla mano, 30mila euro di meccanici. Questa che ho preso del 2024 dopo due giorni dall’acquisto si è fermata. Portata alladi Monaco, Mi dicono che il problema è un trasformatore che non hanno, che la casa madre deve produrre. Una macchina bella da fuori ma che dentro mi ha dato sempre problemi. E non vedo nessuna mossa dalla casa madre. Macchine che costano molto, servizio clienti terribile. La colpa non è dei locali ma della casa madre.