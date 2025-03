Quifinanza.it - Brevetti in calo in Italia, una sola azienda estera ne deposita più dell’intero Paese

Leggi su Quifinanza.it

Una, Samsung, hato nel 2024 più di 5.000. La primana in questa classifica, Coesia, 167. Tutte le aziendene insieme sono arrivate a 4.853 nuove invenzioni, un dato inper la prima volta dalla pandemia, mentre il resto del mondo rimane stabile.Sono i dati che emergono dall’ultimo rapporto dello European patent office (Epo), l’agenzia europea dei. Il nostroinnova sempre di meno e in settori sempre meno al centro dell’economia globale. L’assenza di grandi multinazionali e la presenza invece di migliaia di micro-imprese penalizza il futuro dell’economia., è crisi deiNel 2024 le aziendene hannoto il 4,5% diin meno rispetto all’anno precedente. Un dato che cala per la prima volta dal 2022, periodo pesantemente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19.