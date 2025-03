.com - Bresh annuncia il Marea Tour nei principali festival estivi

Leggi su .com

tornerà a esibirsi dal vivo sui palchiin giro per l’Italia con il, le date e i bigliettiDopo averto ilnei palasport (data zero il 25 ottobre a Jesolo) che lo vedrà per la prima volta protagonista,tornerà a esibirsi dal vivo sui palchiin giro per l’Italia con il, portando da Nord a Sud la sua musica e la sua energia.Il calendario completogiovedì 3 luglio – BARI, Fiera del Levante (NUOVA DATA)venerdì 4 luglio – BENEVENTO, BCT Music(NUOVA DATA)luglio 7 luglio – SENIGALLIA (AN), Piazza Garibaldi (NUOVA DATA)venerdì 11 luglio – ALBA (CN), Collisioni(NUOVA DATA)giovedì 7 agosto – CINQUALE (MS), Vibes Music(NUOVA DATA)giovedì 21 agosto – MONTESILVANO (PE),(NUOVA DATA)domenica 31 agosto – EMPOLI (FI), Beat(NUOVA DATA) Sabato 25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo (data zero)Sabato 1° novembre – ROMA, Palazzo dello SportGiovedì 6 novembre – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)Venerdì 7 novembre – MILANO, Unipol ForumDomenica 9 novembre – BOLOGNA, Unipol ArenaI biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita oggi, martedì 25 marzo, alle ore 12:00.