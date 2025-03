Lapresse.it - Brescia, aggressioni violente e rapine: 7 arresti

La Polizia di Stato diha eseguito sei misure cautelari in carcere e una aglidomiciliari, richieste dalla Procurana ed emesse dal gip nei confronti di sette persone indagate a diverso titolo per tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravati, rissa, violenza privata, danneggiamento nonché in materia di armi. Sono state eseguite contestualmente ulteriori perquisizioni nei confronti di altri soggetti indagati in stato di libertà. Le ipotesi di reato sono riconducibili a diversi episodi commessi a partire dal 29 giugno 2024 e sino al 14 gennaio scorso, a, nelle zone della stazione ferroviaria e del centro storico oltre che all’esterno di locali di intrattenimento. In un caso alcuni indagati avrebbero aggredito la vittima colpendola con una coltellata al gluteo, con una bottigliata alla testa e per mezzo di uno storditore elettrico, riducendo il malcapitato in fin di vita.