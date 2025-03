.com - Brassaï. L’occhio di Parigi al Museo Civico di Bassano del Grappa

Dal 16 novembre 2024 al 21 aprile 2025 ildidelpresenta un nuovo grande capitolo di storia della fotografia con una rassegna dedicata ad uno dei più importanti autori del Novecento:.La mostradi, realizzata in collaborazione con Silvana Editoriale e con l’EstateSuccession, ripercorre l’opera del celebre fotografo, ungherese di nascita mano d’adozione, annoverato tra i padri della fotografia umanista francese.“vivo della fotografia”, così lo definisce l’amico scrittore Henry Miller. Una definizione calzante per quell’acuto osservatore che nel 1924 scegliecome città d’elezione e di cui diviene il fotografo per eccellenza, colui che seppe ritrarre come nessun altro i tanti volti della capitale francese e dei suoi abitanti: dai monumenti simbolo ai quartieri operai, dalla gente di strada agli amici artisti e intellettuali, dalle serate di alta moda allasegreta dei club e delle “case delle illusioni”.