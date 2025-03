Puntomagazine.it - Bradisismo ai Campi Flegrei, incontri psico educativi a Pozzuoli

: Glisono tenuti dagli esperti della Protezione Civile e dell’ASL Napoli 2 NordLa Protezione Civile della Regione Campania insieme al Comune die all’ASL NAPOLI 2 Nord ha organizzato un calendario didi supporto ai cittadini, a seguito degli sciami sismici connessi alin atto nell’area dei.?Volontari della Protezione civile della Regione Campania, specializzati inlogia dell’emergenza elogi dell’ASL Napoli 2 Nord sono a disposizione della popolazione interessata.Glisi svolgeranno nell’aula consiliare di Via Tito Livio n. 4 al Rione Toiano e sono finalizzati all’ascolto e alla condivisione in gruppo delle emozioni e delle paure determinate dal fenomeno naturale del, per imparare ad affrontare e superare i momenti di stress e preoccupazione.