Botte a moglie e compagna: doppio braccialetto elettronico

FIRENZEPere umiliazioni allaè scattato il divieto di avvicinamento con controllo delper un peruviano. La misura cautelare è stata adottata dal gip di Firenze. Il sudamericano è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, residente a Firenze e con precedenti penali per lo stesso reato, già in passato era stato sottoposto a divieto di avvicinamento allae al figlio con applicazione del dispositivo del. Sempre lui, secondo una nota della procura, tra il 2021 e il 2025 avrebbe picchiato e mortificato la nuova, provocandole sofferenze e costringendola a vivere in uno stato di soggezione psicologica e di timore per la propria incolumità. Da qui una nuova misura cautelare. Picchia ladavanti ai figli piccoli, quindi scatta l’allontanamento da casa per un 31enne peruviano a Firenze.