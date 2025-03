Quotidiano.net - Borse europee rallentano dopo dati USA, Unicredit guida Piazza Affari

I mercati azionari europei restano positivi madi qualche frazionel'avvio di Wall Street e la raffica dei principaliUsa della giornata. Lemigliori sono quelle di Parigi e Madrid, che salgono di un punto percentuale, con Milano, Francoforte e Amsterdam in crescita dello 0,8%. Leggermente più cauta Londra, in aumento comunque dello 0,7%. Calmo lo spread a 110 punti base, con l'euro piatto a quota 1,08 contro il dollaro. Sempre forte l'oro sopra i 3mila dollari all'oncia. Sul fronte dell'energia, il gas scende di un punto percentuale a 42,3 euro, con il petrolio che tiene appena sotto i 70 dollari al barile. In questo contesto, insempre bene le banche anche con un report di JpMorgan:è la migliore e sale del 2,3%, seguita da Mediolanum (+2%), Intesa (+1,8%) e Banco Bpm (+1,5%).