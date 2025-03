Quotidiano.net - Borsa: Milano in rialzo (+1%) con banche ed energia

Piazza Affari amplia ilcon la spinta die titoli dell'. Unicredit guida il listino con un guadagno del 2,11%, Mediolanum sale del 2%, Eni dell'1,82% e Intesa Sanpaolo dell'1,6 per cento. Bene anche Azimut (+1,3%), entrata in Marocco con un investimento strategico in due società controllate da Red Med Capital. Deboli Pirelli (-1,3%) e Fincantieri (-4,8%) con conti e guidance in linea con le attese.