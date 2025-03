Quotidiano.net - Borsa di Hong Kong: Hang Seng in calo, pesano Alibaba e Xiaomi

Ladisegna una brusca correzione in avvio di seduta: l'indicecede l'1,12%, a 23.638,23 punti. Deboli i titoli tecnologici quali(-1,20%) e(-5,26%). Giù anche Byd (-2,10%), all'indomani della diffusione dei conti record del 2024 che hanno visto il gruppo di Shenzhen battere per ricavi la Tesla di Elon Musk: 777,1 miliardi di yuan (pari a 107,2 miliardi di dollari) contro i 97,7 miliardi registrati dal gruppo delle e-car Usa. L'indice Composite di Shai è invariato in avvio di seduta a 3.370 punti, mentre quello di Shenzhen cede un frazionale 0,06% a quota 2.048,65.