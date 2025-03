Quotidiano.net - Borsa: Asia in frenata, la Cina rallenta

I listini cinesi chiudono in rosso e gli altri mercati infaticano a consolidare i rialzi. Solo Tokyo si ferma in rialzo dello 0,4%, Shanghai è piatta, lo Shenzhen ha perso lo 0,57% e Hong Kong sta scivolando in calo del 2,11 per cento. Continua a prevalere la cautela in attesa di informazioni sulle politiche dei dazi e l'incertezza tiene gli investitori lontani dalle Borse.