Borgo San Lorenzo, va in scena Cappuccetto e la nonna

Firenze, 25 marzo 2025 – Stasera pago io!, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, arriva per la prima volta nel territorio del Mugello. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e le amministrazioni comunali diSan, Vicchio e Barberino di Mugello. Stasera pago io! è un progetto di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, realizzato in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, attivo da anni anche a Castelfiorentino e Santa Croce sull’Arno. Venerdì 28 marzo alle 21 al Teatro Giotto diSanva ine ladi Vania Pucci. Uno spettacolo prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro, con Vania Pucci e Adriana Zamboni. Età consigliata: 3 - 10 anni. Una dolce nonnina nella sua casetta dal tetto rosso tra il gatto e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, insegna alla piccolacome difendersi dal lupo per diventare grande.