Quotidiano.net - Bonus nido Inps 2025: cosa cambia, come funziona e chi può chiederlo. Tutte le faq

Roma, 25 marzo– Nelilè confermato tra le misure a sostegno della natalità e della conciliazione famiglia-lavoro. Con le novità introdotte dalla legge di Bilancio, l’agevolazione per coprire (in parte) le spese dell’asilodiventa più generosa, soprattutto per chi ha avuto un figlio a partire dal 1 gennaio 2024. Ma a chi spetta esattamente? Quali sono gli importi previsti esi presenta la domanda? Cos’è il? Quali sono gli importi previsti? Qual è la novità per i nati dal 2024? Serve avere altri figli piccoli per accedere almaggiorato?si presenta la domanda? Ilcopre tutta la retta mensile del? Ilsi può richiedere per più figli? Un esempio: quanto può ottenere una famiglia? Children drawing and making crafts in kindergarten or daycare.