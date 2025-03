Quotidiano.net - Bonus nido Inps 2025: come fare la domanda, gli importi e le fasce Isee

Roma, 24 marzo– Sono partite le domande per richiedere il, il cui importo sale per i bambini nati dal 2024. Se si ha uninferiore a 40.000 euro si potràper avere un contributo su base annua fino a 3.600 euro, in aumento rispetto ai 2.500-3.000 euro previsti per i bambini nati prima del 2024 a seconda della soglia. Ladi contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asilipubblici e privati autorizzati (contributo asili) o per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. In questa seconda ipotesi il contributo è definito di seguito "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".