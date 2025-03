Lettera43.it - Bonus nido 2025, la tabella con gli importi aggiornati: si possono ricevere fino a 3.600 euro

Leggi su Lettera43.it

Con la circolare n. 60 del 20 marzo, finalmente l’Inps ha fornito tutti i dettagli sul, le cui domande sono state aperte lunedì 24 marzo. Ma a quanto ammonta e quali sono glidel contributo? La cifra, che copre le rette di asilipubblici e privati o il supporto domiciliare in caso di bambini con gravi patologie croniche, varia in base all’Isee e alla data di nascita del figlio per cui lo si richiede. Vediamo tutti i dettagli.: tutti gliPer i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, il(che è su base annua e parametrato a 11 mensilità) è pari a:3 mila(10 rate da 272,73e una da 272,70) con Isee minorenni in corso di validitàa 25.000,99;2.500(10 rate da 227,27e una da 227,30) con Isee minorenni in corso di validità da 25.