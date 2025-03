Bonus nido 2025 | al via le domande per ricevere fino a 3 600 euro ma il sito dell’INPS non funziona

Leggi su Fanpage.it

Il servizio online per la presentazione delleper ilAsiloè ufficialmente attivo. Le famiglie, che dovranno soddisfare una serie di requisiti fondamentali, possono richiedere il contributo per asilio supporto domiciliarea 3.600, con modifiche alle modalità di calcolo dell'ISEE. Sarebbero già circa 60mila le richieste in poche ore.