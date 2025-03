Lapresse.it - Bonus nido 2025, al via la domanda ma portale Inps è bloccato

Al via le domande per il: da oggi è attivo online il servizio per la presentazione delle domande relative al “Asiloe forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno.Lo comunica in una nota l’, spiegando che i genitori interessati possono ora accedere aldell’ente per richiedere il contributo destinato a sostenere le spese per l’asiloe per le forme di assistenza a domicilio. Per informazioni sui requisiti di accesso, sugli elementi che determinano l’importo del contributo e sulle istruzioni per la presentazione delle domande, l’invita a consultare la Circolare n.60 del 20 marzoe il Messaggio n. 1014 del 25 marzo. Ilperò al momento risulta a tratti: non si sa se sia a causa delle troppe domande ma la pagina di accesso allaonline fa fatica a caricarsi e si blocca in continuazione.