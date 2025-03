Lettera43.it - Bonus mamme 2025 esteso anche alle autonome: quando si potrà fare domanda

Leggi su Lettera43.it

Dopo oltre due mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, il nuovoper le lavoratrici con due o più figli non è ancora operativo. Il motivo? Manca il decreto attuativo necessario per definire importi, procedure e modalità di riconoscimento dell’esonero contributivo. Al momento, l’incentivo è attivo solo per le lavoratrici dipendenti con tre o più figli, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che possono beneficiare di un esonero totale della quota previdenziale fino a 3 mila euro annui fino al 31 dicembre 2026. Ma la nuova finanziaria ha introdotto nuovi requisiti per il: in attesa del decreto attuativo, vediamo quali sono le novità.Chi erichiedere ilUna mamma a lavoro al pc con la figlia accanto (Getty Images).Con la nuova Legge di Bilancio, ilè statoa:Lavoratrici dipendenti con due o più figli,con contratto a termine.