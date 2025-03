News.robadadonne.it - Bonus elettrodomestici 2025: come funziona e come richiederlo

Continuano le grandi manovre del governo per adottare misure in favore delle fasce di popolazione meno abbienti, così, dopo ibollette, spazzatura e animali domestici si prepara ad arrivare anche quello sugli.Con la misura si potranno recuperare fino a 100 euro, che diventano 200 per chi ha un ISEE al di sotto dei 25 mila euro, acquistando un elettrodomestico e allo stesso tempo smaltendone un altro di classe energetica più bassa.Proprio l’emendamento al decreto Bollette ha sbloccato la situazione del, varato nell’ultima legge di bilancio ma finora rimasto senza decreti attuativi, e quindi immobile; varrà il 30% del prodotto che si compra, fino a un massimo di 100 euro, e di 200 per chi,detto, ha un ISEE più basso di 25 mila euro. Il requisito indispensabile per goderne, però,detto, è anche rottamare un elettrodomestico di classe energetica inferiore.