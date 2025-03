Panorama.it - Bonus 2025: dalle bollette agli asili nido, ecco quanto valgono e chi può chiederli

elettrodomestici,, rifiuti, zanzariere. E poi, psicologo e carta nuovi nati. Sono in arrivo o in partenza diversi sostegni economici per le famiglie. Regola numero uno: avere l’Isee aggiornato. Che si debba fare domanda direttamente o che l’aiuto arrivi in automatico, nella maggioranza dei casi è fondamentale avere l’Isee aggiornato.Elettrodomestici: sconto diretto in fatturaDopo mesi di attesa e incertezze, ilelettrodomesticiè pronto a partire. Con un finanziamento di 50 milioni di euro, questa misura offre uno sconto immediato fino a 100 euro, che può arrivare a 200 euro per chi ha un ISEE sotto i 25mila euro, sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico. L’unica condizione è che venga rottamato un vecchio apparecchio di classe energetica inferiore.