Tvplay.it - Bomba in Serie A, riecco Rafa Benitez: la destinazione

Leggi su Tvplay.it

Rivederesu una panchina diA non è fantascienza ma un’ipotesi concreta. Sarà il fiore all’occhiello della dirigenza per un grande progettoAi tempi del Napoli lo spagnolo era considerato uno dei migliori tecnici al mondo e lo ha dimostrato risultati alla mano. Il rapporto con De Laurentiis era stato sempre cordiale e affettuoso tanto da lasciar presagire addirittura un possibile ritorno.inA,: la(TvPlay – ANSA) Le sue ultime apparizioni in panchina sono state Everton e Celta Vigo, fino allo scorso anno.al momento non sta allenando nessuno e dopo una lunghissima carriera ha deciso di tirare un attimo il fiato. La forza e l’energia per continuare ad allenare ci sono tutte, ma la gente vorrebbe sapere dove può ricominciare un profilo come lui.