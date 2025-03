Ilrestodelcarlino.it - Bolognesi e il collettore di gronda: "Sarebbe l’unica infrastruttura capace di risolvere i problemi"

All’ipotesi delle vasche di laminazione si affianca ora quella deldi: una galleria scavata sotto le colline della città. Si tratta però, come sottolinea Andrea(direttore di Canali di Bologna), "di un’eventualità di alto profilo", di tutt’altro ordine di grandezza in termini di costi e tempi di realizzazione rispetto alle vasche. La proposta degli invasi era stata avanzata dal comitato Salviamo il Canale Navile, che aveva individuato quattro aree: il parcheggio Ex Staveco, i Prati di Caprara, l’ex Cierebbi (davanti alla Certosa) e il Dumbo. Ma dell’ipotesi vasche di laminazione in collina ha parlato anche il Comune, un piano speciale da realizzare in accordo con la Regione., come agirebbe undi? "Come uno scolmatore. Potremmo immaginarcelo come una galleria, che taglia orizzontalmente la collina, come fa il canale di Reno in città.