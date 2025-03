Ilfattoquotidiano.it - Bologna, sindacati diffidano Unipol: “Viola l’accordo di smart working in emergenza climatica”

Cgil, Cisl e Uil dihanno inviato una diffida nei confronti di, accusando il gruppo assicurativo di avertosiglato il 31 ottobre 2024 tra le parti sociali, la Città metropolitana die le organizzazioni datoriali. L’intesa prevedeva l’attivazione di misure di tutela per i dipendenti, tra cui lo, in caso di.Secondo quanto riferito daiin una nota, durante l’allerta meteo rossa del 14 marzo scorso, giornata in cui le scuole sono rimaste chiuse e le autorità locali hanno raccomandato di limitare gli spostamenti, le sigle di categoria hanno chiesto adi applicare il protocollo, facendo leva sulla firma di Legacoop, cui l’azienda aderisce. La risposta, però, sarebbe stata un netto rifiuto, motivato unicamente dal fatto che lo“non fosse una modalità lavorativa propria di”.