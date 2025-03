Quifinanza.it - Bollette luce e gas, aumenti nel 2025: italiani danneggiati dal prezzo variabile

Leggi su Quifinanza.it

Tra la seconda metà del 2024 e l’inizio del, i prezzi all’ingrosso sia delche del gas naturale, hanno registrato un forte aumento. Nel febbraio, gli indicatori di riferimento, come il Pun (Unico Nazionale) per l’elettricità e il Psv (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, hanno superato i livelli raggiunti nel corso del 2024. Lo scrive in un comunicato l’Osservatorio Energia di Segugio.it.Glidi gas eTra gennaioe gennaio 2024 il Pun aumenta del 44%, mentre tra febbraioe febbraio 2024 l’incremento è del 72%: per una famiglia (consumo annuo di 2.700 kWh e 3Kw di potenza) la spesa in bolletta registra un balzo del 24% anno su anno.Anche il gas ha registrato un aumento significativo: il Psv è cresciuto del 60% tra gennaio 2024 e gennaioe del 91% tra febbraio 2024 e febbraio