Dayitalianews.com - Bollette arretrate, incredibile sorpresa: dopo 14 anni arriva una raccomandata per 59 centesimi

Leggi su Dayitalianews.com

Un cittadino di Collesalvetti (Livorno) si è trovato di fronte a un episodio surreale quando ha ricevuto unada parte della società che gestisce il servizio idrico integrato (ASA). La comunicazione segnalava una presunta morosità di appena 0,59di euro, un debito risalente addirittura al 2011, ovvero 14fa.Inizialmente colto diper la cifra irrisoria, l’uomo è rimasto ancor più sconcertato nel leggere la data di riferimento. Poiché non era in casa al momento della consegna, ha ritirato la lettera il giorno seguente, ipotizzando si trattasse di una multa o di una comunicazione di maggiore rilevanza. Lo stupore per la richiesta lo ha spinto a rivolgersi al Movimento Consumatori Toscana, nel tentativo di comprendere l’origine del debito e le eventuali ripercussioni di una segnalazione così insolita.