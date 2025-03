Primacampania.it - Blitz dei Carabinieri al campo Rom di Qualiano: verifiche su minori, reati e rifiuti

– Idella stazione dihanno condotto un’operazione di controllo a largo raggio nelRom di via Circonvallazione esterna 114, impiegando decine di militari in un intervento durato diverse ore.Nel corso dellesono state identificate 50 persone, tra cui 15 minorenni che avrebbero dovuto essere a scuola. Per questi ultimi, saranno avviati accertamenti sulle eventuali violazioni dell’obbligo scolastico.L’operazione ha riguardato anche sicurezza e inquinamento. Ihanno sequestrato 17 veicoli, di cui 9 intestati fittiziamente e 8 privi di copertura assicurativa. Inoltre, nell’area sono stati rinvenuti decine di metri cubi ditessili e solidi urbani, la cui rimozione sarà affidata all’ufficio ambiente del Comune di.Le attività rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio per garantire il rispetto delle norme scolastiche, di sicurezza stradale e ambientale.