Anteprima24.it - Blitz antidroga a Salerno, Napoli, Viterbo e Potenza

Tempo di lettura: 3 minutiIn data odierna, in provincia di, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri diha eseguito con il supporto dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti, del Nuclei Cinofili di Sarno e del 7º Nucleo Elicotteri – un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta di questa Procura, nei confronti di 19 soggetti (di cui 9 in carcere e 10 agli arresti domiciliari) indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 17 degli indagati quali associati a 2 distinte organizzazioni dedite al traffico di cocaina, crack ed eroina, capeggiate, rispettivamente da Manuel Milano e Federica Altamura, coppia di fidanzati salernitani di 27 e 28 anni, e da Alfonso Santaniello, 34enne di Scampia di