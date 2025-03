Ilgiorno.it - Blitz al fast food di Ultima generazione

di cinque attivisti della campagna “Il Giusto Prezzo” promossa da: a Varese ieri alle 13,30 hanno fatto irruzione al McDonald’s di Varese Stadio, in via Bolchini. I manifestanti hanno esposto striscioni con le scritte “Il Giusto Prezzo” e “”, distribuendo volantini ai clienti per denunciare le criticità ambientali, sanitarie e sociali legate al sistema alimentare promosso dalla catena multinazionale statunitense. Secondo quanto comunicato nel volantino la loro azione intende portare l’attenzione pubblica sulle conseguenze della produzione industriale di carne, tra cui deforestazione, allevamenti intensivi, emissioni di Co2 e sfruttamento della manodopera, sia in Italia sia nei Paesi del Sud globale. I militanti climatici contestano come: “ridicolo” il salario di 6,50 euro l’ora dei dipendenti della catena diUsa, dove viene servito cibo ultra-processato, pieno di aromi sintetici, studiato per creare dipendenza e prodotto da un sistema che devasta l’ambiente.