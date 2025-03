Lanazione.it - Blink Foodlight Mount: illumina e protegge la tua casa con zero cavi, facilissima da installare

Hai già unaOutdoor? Completa il set con il nuovissimoFloodlight, l’accessorio perfetto per portare la tua sicurezza a un livello superiore a soli 39,99€. Si tratta di un supporto con faretti a LED chel’area circostante ogni volta che la videocamera rileva un movimento, garantendo una protezione ancora più efficace per la tua. Con il suo design compatto e resistente, ilFloodlightè ideale per qualsiasi ambiente esterno. Grazie al colore nero elegante, si integra perfettamente con la videocameraOutdoor, offrendo un aspetto discreto ma estremamente funzionale. Acquista i faretti di sicurezza in sconto Installazione: luce automatica quando serve, per la tua sicurezza IlFloodlightnon è un semplice supporto: è dotato di faretti LED ultra-luminosi, alimentati a batteria, che si attivano quando la videocamera rileva movimenti.