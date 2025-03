Ilfattoquotidiano.it - Blatter e Platini assolti dall’accusa di truffa. Il francese aveva ricevuto oltre 2 milioni dalla Fifa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Michele Joseph, ex presidenti rispettivamente di Uefa e, sono statianche in appello dai giudici svizzeri nel caso di frode che nel 2015 ha infranto le ambizioni deldi diventare il leader del calcio mondiale. Come avvenne in primo grado nel 2022, anche la Corte d’appello straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz, non ha accolto le richieste della Procura che all’inizio di marzochiesto 20 mesi di detenzione con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati. Entrambi erano accusati di, falso in documenti e amministrazione infedele nell’ambito delle irregolarità emerse nelle assegnazioni dei Mondiali di calcio in Russia e Qatar.Nel novembre del 2021 la Procura svizzeradepositato l’atto d’accusa pera carico di Josephe Michel