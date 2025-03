Agi.it - Blatter e Platini assolti anche in appello dalle accuse di truffa e frode

AGI - Dopo quasi un decennio di indagini e un'assoluzione in primo grado, Michele l'ex presidente della Fifa Seppsono stati nuovamentedalla Corte d'di Muttenz, in Svizzera,che nel 2015 avevano impedito all'ex fantasista della Juve di candidarsi alla guida del calcio mondiale. A inizio marzo, la procura aveva chiesto una pena detentiva di un anno e otto mesi con la condizionale per i due ex massimi dirigenti di Uefa e Fifa accusati di, falso in documenti e gestione infedele per una consulenza che l'ex fantasista francese della Juve aveva svolto per la federcalcio mondiale. Dopo quasi un decennio di indagini e un'assoluzione in primo grado, Michele l'ex presidente della Fifa Seppsono stati nuovamentedalla Corte d'di Muttenz, in Svizzera,che nel 2015 avevano impedito all'ex fantasista della Juve di candidarsi alla guida del calcio mondiale.