Agi.it - Blatter e Platini assolti anche in appello dalle accuse di truffa e frode

AGI - Dopo quasi un decennio di indagini e un'assoluzione già in primo grado, si sgonfia definitivamente il 'Fifa-gate': Michele l'ex presidente della Fifa Seppsono statiin, dalla Corte di Muttenz, in Svizzera,diche nel 2015 avevano impedito all'ex fantasista della Juve di candidarsi alla guida del calcio mondiale. A inizio marzo la procura aveva chiesto per loro 20 mesi di carcere con la condizionale mastavolta il compenso di 1,8 milioni di euro per la consulenza dialla Fifa è stato giudicato congruo e legittimo. La corte ha riconosciuto aun risarcimento di 180.000 franchi svizzeri (190mila euro) e adi 110.000 franchi svizzeri per un caso che a questo punto appare chiuso. Resta solo la strada strettissima di un ricorso per motivi tecnici alla Corte suprema svizzera, su cui la procura ha fatto sapere che sta riflettendo.