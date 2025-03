Liberoquotidiano.it - Blatter arriva in tribunale in Svizzera per il verdetto sul Fifa gate

Leggi su Liberoquotidiano.it

Muttenz (), 25 mar. (askanews) - Nelle immagini, l'arrivo dell'ex presidente dellaSeppalpenale federale di Muttenz, in, per ildella magistratura in merito all'appello per la sua assoluzione in primo grado, nel 2022, in un caso di corruzione.Sono durate quasi dieci anni le indagini sul cosiddetto "", in cui oltre aè stato accusato l'ex calciatore e presidente della Uefa, Michel Platini.Una vicenda di pagamenti "sospetti" che, di fatto, li ha esclusi dal calcio mondiale. La Corte d'appello straordinaria della Corte penale federale è chiamata a decidere il destino dei due ex leader.