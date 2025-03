Newsagent.it - Bit2Me festeggia 10 anni di attività in Europa e punta allo sviluppo in Italia, 6° Paese a livello europeo e 37° nel mondo nel mercato delle criptovalute

Il gigante, società di asset digitali e prima borsa alad essere registrata presso la Banca di Spagna,il suo primo decennio diinnel 2025. Lo fa con il sostegno di aziende come Telefónica, Investcorp e istituzioni finanziarie come BBVA.Considerata unapiattaforme di scambio dipiù affidabili secondo il rapporto “The New Crypto Exchange Standards” di Cointelegraph Research,si è distinta fin dalla sua fondazione nel 2015 per il suo lavoro sulla sicurezza informatica e sulla conformità. Questo lavoro è incentrato sul mantenimento di standard di trasparenza finanziaria e conformità normativa al servizio dei propri utenti.Ilnocontinua a rafforzarsiSecondo il Global Crypto Adoption Index 2024 presentato da Chainalysis, l’è attualmente al sesto posto in, preceduta solo da Germania, Francia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi, e al 37° posto amondiale.