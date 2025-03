Internews24.com - Bisseck rivela: «Mi definivano il nuovo Podolski. Inter? Mio padre mi disse di firmare per l’Eintracht»

di Redazionesi racconta e ricorda i suoi momenti salienti in carriera: le dichiarazioni sul passatoNel corso di unavista concessa a 11 Freunde’, Yannripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Le parole del difensore dell’:RICORDI – «Avevo sedici anni e avevo appena finito la scuola, all’improvviso mi ritrovai a giocare in Bundesliga. Su Instagram avevo 10000 follower che all’epoca erano tanti e la spunta blu. Era pazzesco: la spunta blu! Ho pensato di essere diventato qualcuno. Tutti miil prossimo super talento del Colonia, ilLukas. Pensavo che le cose sarebbero solo potute migliorare, che giocando sempre sarei diventato una leggenda del club».CARRIERA – «Se non ci fossero stati Jonas Carls ed Elias Abouchabaka (due ex compagni di squadra, n.