Bisseck retroscena prima dell’Inter | Mio padre mi voleva in Germania

è reduce dallaconvocazione in Nazionale con lasquadra della, oltre che a una stagione più che positiva con l’Inter. In un’intervista realizzata da 11 Freunde, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro svelando ulteriori dettagli.CRESCIUTO – Yannsvela alcune curiosità riguardo le prime esperienze da calciatore: «Avevo sedici anni e avevo appena finito la scuola, all’improvviso mi ritrovai a giocare in Bundesliga. Su Instagram avevo 10000 follower che all’epoca erano tanti e la spunta blu. Era pazzesco: la spunta blu! Ho pensato di essere diventato qualcuno. Tutti mi definivano il prossimo super talento del Colonia, il nuovo Lukas Podolski. Pensavo che le cose sarebbero solo potute migliorare, che giocando sempre sarei diventato una leggenda del club»., Danimarca e poi.