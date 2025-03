Juventusnews24.com - Birindelli non ha dubbi: «Al di là dei discorsi tecnico-tattici quest’anno alla Juve è mancata questa cosa». L’analisi

di RedazionentusNews24non hasullantus: eccoè mancato ai bianconeri nel corso distagione culminata con l’esonero di Thiago MottaL’ex terzino dellantus Alessandroha parlato a Tuttosport della situazione in casa bianconera, anche in vista della partita contro il Genoa.THIAGO MOTTA – «A mio avvisontus èunità d’intenti. Al di là dei, negli scorsi mesi non ho visto la necessaria compattezza fra società, staffe squadra. Ho la sensazione che ognuno abbia viaggiato per conto proprio, lavorando un po’ troppo per compartimenti stagni. Sicuramente a Motta èla comprensione del contesto, ha peccato di presunzione pensando di poter replicare integralmente quanto costruito a Bologna, ma lantus è di un altro livello con tutto il rispetto.