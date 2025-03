Trevisotoday.it - Bimbo di 10 anni sorprende i ladri e li costringe alla fuga: indagano i carabinieri

Leggi su Trevisotoday.it

Nel primo pomeriggio di ieri, 24 marzo, in via Viottolo a Castello di Godego, un bambino di 10, mentre si trovava in strada con gli amici, ha sorpreso tre sconosciuti, uno dei quali sembrava travisato, che stavano scavalcando la recinzione di un'abitazione, nell’evidente tentativo di mettera.