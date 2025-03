Thesocialpost.it - Bimba deve andare in casa famiglia ma si oppone: con lei anche i condomini

Roma, quartiere Monteverde, pochi giorni fa. Una scena straziante scuote un interoo: Giulia, nome di fantasia, 5 anni, urla, piange, si nasconde sotto il tavolo e chiede dello scotch per legarsi alla sedia. Non vuolevia. Non vuole essere separata dalla mamma.Gli operatori incaricati di eseguire il decreto del tribunale dei minori, che prevede il collocamento della bambina in una, si trovano di fronte a una resistenza emotiva impossibile da ignorare. Le urla attirano l’attenzione dei vicini, che si schierano compatti in difesa della bambina e della madre. Alla fine, l’allontanamento coatto viene rinviato.Il caso è esplosoin Parlamento, dove la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio.