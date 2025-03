Ilrestodelcarlino.it - Bilancio nel mirino, il Comune risponde

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il gruppo consiliare Futuro Insieme interviene in risposta alla presa di posizione del gruppo di minoranza Apecchio Civica che, dalle pagine del Carlino, aveva sollevato la questione delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti rispetto ai rendiconti 2021-2022, nell’ambito dell’attività di controllo della contabilità deldi Apecchio. "Ilha già inviato le proprie controdeduzioni e recepito le raccomandazioni, per la parte di competenza, neldi previsione 2025, approvato nel Consiglio Comunale del 28 febbraio – spiega la maggioranza apecchiese –. In tale sede l’amministrazione ha comunicato l’esito dell’istruttoria ai consiglieri e, contestualmente, pubblicato le osservazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente“, come previsto dalle norme in materia, oltre alla relazione sottoscritta dal sindaco e dal responsabile di settore.