Gqitalia.it - Bici a idrogeno, la rivoluzione della mobilità a due ruote è iniziata

? Da anni si parlapossibilità di combinare le celle a combustibile con il mezzo simbolosostenibile. Ma perché una? Il problema delle batterie al litio è ormai noto: l’estrazione dei materiali necessari è costosa, dannosa per l’ambiente e soggetta a logiche di mercato che rendono la produzione sempre più complicata. L’, invece, offre una soluzione pulita e rinnovabile, con zero emissioni e un ciclo di vita sostenibile. Resta da capire secletta apuò essere un'alternativa al mercato dellea pedalata assistita nonostante ostacoli significativi, come i costi elevati, infrastrutture limitate e una tecnologia che deve ancora dimostrare la sua affidabilità su larga scala. Tuttavia, il suo impatto nel settorecondivisa e delle flotte aziendali potrebbe essere il primo passo verso una diffusione più ampia.