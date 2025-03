Oasport.it - Biathlon, per l’Italia femminile un 2024-2025 in affanno. Però può essere solo “di transizione”

Stagione-25 finita per il. Tempo, dunque, di analisi e bilanci. In casa Italia bisogna seguire un doppio binario. Di Tommaso Giacomel, della sua crescita esponenziale e delle sue ambizioni future, si parlerà in una monografia dedicata. Il tema merita diaffrontato in maniera esclusiva. In questa sede, ci si concentra sul resto del movimento.Cominciamo dalle donne, dove non c’è molto da aggiungere a concetti già esposti a più riprese. Chiaramente, la squadraè entrata in. La saturazione è scesa sotto la soglia di guardia principalmente a causa dell’assenza di Lisa Vittozzi. Inoltre, il livello d’ossigeno nel sangue azzurro è calato anche in seguito al fisiologico calo accusato da Dorothea Wierer.Se, in qualsiasi organismo, un polmone smette di funzionare e l’altro comincia a sentire la fatica legata all’età, la situazione si fa ovviamente difficile.