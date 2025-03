Juventusnews24.com - Biasin sicuro: «Thiago Motta se l’è giocata male, ma gli errori più gravi li ha fatti la dirigenza della Juve. Vi spiego perché»

di RedazionentusNews24su: il giornalista ha commentato così l’esonero deciso dallantus. Le sue dichiarazioniAi microfoni di Radio Sportiva, Fabrizioha commentato così il ribaltone in casa. Le sue parole sue la decisione del club bianconero.– «Ero tra quelli che pensavano cheavrebbe fatto molto bene, invece mi sono sbagliato. Invece di capire dove si trovava,ha voluto imporre le sue regole e non è sceso a patti. Se l’è, ma secondo me glipiùli hala. Koopmeiners è stato pagato 60 milioni, Nico Gonzalez a 33 milioni più 5 una follia, Douglas Luiz a 50 milioni un’esagerazione. E poi l’idea che lantus abbia affrontato tutto il girone d’andata con una sola punta di ruolo è un’altra assurdità.