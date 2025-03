Inter-news.it - Biasin argomenta: «Inter migliorata grazie a Inzaghi. Ricordiamoci Conte!»

Fabrizioha parlato della crescita dell’con Simonesulla propria panchina, ponendo l’accento sulle premesse che hanno accompagnato l’inizio dell’avventura del piacentino a Milano.IL RAGIONAMENTO – L’è diventata una delle migliori squadre in Europaal lavoro svolto da Simonenelle sue annate in nerazzurro. Il tecnico piacentino, la cui compagine è attualmente in corsa in tutte le competizioni da essa disputate, è stata così elogiata dal giornalista Fabrizioa Telelombardia: «Quando è arrivato all’aveva come obiettivo quello di portare la sua squadra tra le prime 4, dato che erano stati ceduti in estate Hakimi e Lukaku. Ricordate cosa disseall’epoca? Che la rosa non era all’altezza delle sue ambizioni, per questo se ne andò».