Biancolino | Mi godo questo momento ma per pochissimo

Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio ringraziare prima di tutto il nostro pubblico, cose d’altri tempi. Lupi affamati, che sanno spingerti fino alla fine: dalla Bonatti fino alla fine della gara. Loro sanno quello che possono darci, sono la nostra marcia in più. Questi ragazzi stanno vedendo cosa può fare questa gente. Ad oggi è giusto festeggiare, ma giusto tre minuti. Da domani dobbiamo pensare alla prossima perché ci aspettano cinque partite difficili. Vittorie del genere sono le più belle e noi ne sappiamo qualcosa”. Così Raffaele, tecnico dell’Avellino, dopo la vittoria arrivata con il Potenza (1-0).“I ragazzi sanno come ragiono. Conosco bene questa piazza. Non bisogna pensare ad altro, dobbiamo pensare solo a lavorare – dice – Abbiamo sofferto tanto, ma nei fatti non abbiamo fatto niente.