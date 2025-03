Dilei.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sempre più complici: “Insieme in Inghilterra”, il video

Leggi su Dilei.it

La storia d’amore tracontinua a far sognare i tanti sostenitori che li hanno seguiti nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove i due si sono conosciuti e hanno coltivato la scintilla iniziale scoppiata tra di loro. La conduttrice e il ballerino hanno conquistato la vittoria del dancing show, portando a casa anche un sentimento così solido da consentire adi cominciare a parlare di progetti futuri importanti, come una possibile seconda gravidanza.La coppia, però, è messa alla prova, in questa prima fase della loro conoscenza dalla lontananza, visto che dopo la vittoria a Ballando con le stelle,è tornato indove lavora da diverso tempo. In ogni caso, ogni volta che può,raggiunge il fidanzato nella sua patria adottiva per passare del tempo con lui, seguendolo nei suoi impegni lavorativi.